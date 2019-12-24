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      На Одесщину из тундры прилетели редкие птицы: видео

      94 Читати новину українською
      / uk.wikipedia.org

      В заповедник "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели 80 краснокнижных лебедей из тундры. Это очень редкие для Украины птицы, занесенные в Красную книгу.

      Среда обитания этих лебедей – тундра, и чаще всего их можно встретить на территориях севера Фенноскандии до дельты Колымы, а также на западных островах Ледовитого океана. Об этом в фейсбуке сообщил сотрудник заповедника Иван Русев.

      Смотрите фото: В декабре в Украине расцвели деревья

      А зимовать эти лебеди прилетают в Украинское Причерноморье. Сейчас в заповеднике обосновались 80 особей этих птиц. Из Украины в тундру лебеди улетают в начале марта.

      "На гнездования прилетают уже сформированными парами. В нашем парке, кроме тундрового редкого лебедя, живет сейчас еще лебедь-кликун (только на зимовье, как и тундровый), и лебедь-шипун", – добавил сотрудник заповедника.

      Смотрите видео с тундровыми лебедями в заповеднике в Одесской области:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Мир животных
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