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      На одесского политика готовят заказное убийство: реакция полиции

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      В полиции отреагировали на заявления Кузаконя о вероятной подготовке нападения на него
      В полиции отреагировали на заявления Кузаконя о вероятной подготовке нападения на него / Фото 24 канала

      Полиция начала уголовное производство по сообщению о подготовке преступления в отношении главы одесской ячейки "Народного движения Украины" и оппозиционного к местной власти общественно-политического деятеля Михаила Кузаконя.

      Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

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      "Во время мониторинга сети Интернет правоохранителями было выявлено видеообращение одного из общественных деятелей Одессы о том, что в отношении него якобы готовится покушение на убийство. Во время проверки указанной информации в полицию поступило заявление от самого автора видеообращения. Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению) и ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", –прокомментировали в пресс-службе.

      Сейчас полиция решает вопрос о вынесении постановления об избрании мужчине меры безопасности.

      8 февраля Кузаконь заявил, что в Одессу заехала группа киллеров для его физической ликвидации.

      "Мне стало известно, что на меня во второй раз готовят заказное убийство. В Одессу заехала группа для выполнения этого преступления. Эту информацию передано правоохранителям. Но от последней попытки убийства меня и Григория Козьмы уже прошло больше полгода. Нам тогда неслыханно повезло. Впрочем, государственная охрана, несмотря на существующую реальную угрозу, вскоре после покушения была снята", – заявил Кузаконь.

      Еще 27 декабря 2018-го одесский политик обратился в Главное следственное управление СБУ относительно предоставления ему государственной охраны. Несмотря на то, что согласно со ст.220 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рамках уголовного производства Службы безопасности Украины имеет лишь трое суток на рассмотрение данного ходатайства, государственной охраны от СБУ в Кузаконя до сих пор нет. В СБУ сообщили, что, мол, выделить охрану процессуально очень сложно, и решение о ее предоставлении зависит от руководства. Вчера следователь СБУ сообщил, что процессуальные действия для этого ведутся.

      "Я хочу, чтобы все осознавали: если я или кто-то из моего окружения будут убиты, виновными в этом будут представители власти самого высокого уровня. Им доподлинно известно, кто стоит за этими всеми преступлениями против представителей одесской общины", – сказал Кузаконь.

      Сегодня политик сообщил, что уже получил охрану от полиции Одесской области, что свидетельствует о понимании правоохранителями реального уровня угрозы жизни.

      Что известно о деле Михаила Кузаконя?Известно, что слухи о подготовке первого заказного убийства подтвердились. В конце 2017-го к главе Одесского " НРУ " обратился мужчина, которому предлагали стать исполнителем покушения на него. Он согласился свидетельствовать относительно посредников в подготовке заказного убийства. Кузаконь подал заявление в главное управление СБУ Украины в отношении преступления, который планируется. Но дело не рассматривали и через три месяца его передали в Приморский РОВД м. Одессы. Однако человек, который готов был дать показания, на связь больше не выходил.

      2 августа 2018-го на Кузаконя и редактора журнала "Общественное следствие" Григория Козьму в пригороде Одессы совершили покушение на убийство: иномарку Козьмы на большой скорости пытались протаранить грузовиком. Потерпевшим удалось выскочить из авто и выжить. СБУ расследует уголовное производство по статье 112 – покушение на убийство политического или общественного деятеля. В конце августа правоохранители задержали трех подозреваемых. Дела, открытые по факту покушения в Одессе на главу общественной организации "Неравнодушные", экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка и главу региональной организации партии "Народный Рух Украины" Михаила Кузаконя и журналиста Григория Козьму СБУ объединило в одно уголовное производство.

      Кто такой Михаил Кузаконь?Одесский общественный деятель и политик. С 2016-го - руководитель городской организации политической партии "Народный Рух Украины", один из организаторов союза демократических сих "Одесской политической платформы". В 2016-м участвовал в организации "Антритрухановского Майдана – - 4-недельной акции протеста под горсоветом.

      Михаил Кузаконь известен жесткой критикой местных властей. Он-автор нескольких судебных исков к Нацполиции и НАБУ по дерибану и коррупции в городе, также заявитель и свидетель по делу одесского "Краяна" по разграблению 185-миллионов бюджетных денег городским голвой Геннадием Трухановым и его сообщниками, судебный процесс сейчас-в разгаре.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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