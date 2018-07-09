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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Одесской трассе легковушка влетела в бригаду дорожных работников: есть погибший

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На Одесской трассе легковушка влетела в бригаду дорожных работников
На Одесской трассе легковушка влетела в бригаду дорожных работников / Фото из открытых источников

В понедельник, 9 июля, на трассе Киев – Одесса произошла смертельная авария, легковушка с пожилым водителем за рулем въехала в группу дорожников, один работник погиб.

Об этом сообщает ТСН.

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По предварительной информации, на полосе трассы в направлении Одессы за Васильковом дорожные рабочие расставляли знаки ограничения движения, когда автомобиль въехал в группу дорожников.

Как рассказал сын водителя легковушки, отцу стало плохо, и он потерял контроль над машиной. В результате ДТП четверо рабочих попали в реанимацию, а один – погиб на месте.

ДТП Одесса
Четверо рабочих попали в реанимацию, а один – погиб на месте

ДТП Одесса
Сын водителя рассказал, что отцу стало плохо, и он потерял контроль над машиной

Водителю легковушки оказывают медицинскую помощь на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются полицией.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Аварии и ДТП Жертвы
Источник: 24 Канал
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