На Одесском кинофестивале представят идею фильма Олега Сенцова

Олег Сенцов сидит в российской колонии далеко за полярным кругом, но его идеи живут здесь. На Одесском кинофестивале друзья Олега Сенцова презентовали идею его фильма. Киноленту режиссер задумал еще до заключения, но воплощает свой проект только сейчас из-за решетки и через письма.

В этом году фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" соревнуется на Одесском кинофестивале. А четыре года назад его здесь презентовали на уровне идеи.

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На питчинге представлены кинокартины с целью найти инвесторов. На этой встрече собираются продюсеры, потенциальные меценаты, а режиссеры рассказывают им о своих замыслах. Марыся сравнивает этот процесс с тендером, так как в Украине питчинги – относительно новое явление. А вот в Голливуде – норма, и правила игры – жестче.

На питчинге Одесского кинофестиваля режиссеры соревнуются за приз в 60 тысяч гривен. Для фильма – это мизер. Картина Марыси, например, стоила 20 миллионов гривен. Но есть возможность персонально договориться с потенциальными инвесторами.

Подруга Олега Сенцова Анна Паленчук презентует проект фильма, который политзаключенный создает за решеткой. Это экранизация пьесы режиссера, и даже сейчас, несмотря на свое состояние, Сенцов постоянно пишет письма с советами относительно картины.

Состояние его неутешительное, ему трудно ходить, но я как режиссер, постоянно ему говорю, что он должен продолжать. Хочется, чтобы о нем думали, как не о политзаключенном, а как о талантливом режиссере,

– заявила продюсер Анна Паленчук.

Олег настаивал, чтобы именно эту пьесу увидели зрители, потому что она о борьбе с системой. Написал ее задолго до заключения. Сам фильм планируют презентовать уже в следующем году.

Напомним, у украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии, значительно ухудшилось состояние здоровья. Его адвокат отметил, что у Олега начала "стухать сердечная мышца".