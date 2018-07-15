На Одесском кинофестивале призывают освободить Сенцова
Не забывают про Олега Сенцова и украинские коллеги. На Одесском кинофестивале призывают освободить пленников Кремля.
Несмотря на то, что Одесский кинофестиваль – это праздник, там постоянно упоминают о пленниках Кремля.
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На кинофестивале перед каждым фильмом демонстрируют изображение пленника Олега Сенцова и количество дней его голодовки. Народная артистка Украины Ада Роговцева призвала Олега и всех политзаключенных держаться.
Я вас люблю. Я хочу, чтобы вы были на свободе,
– сказала Ада Роговцева.
Источник: 24 канал
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