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На одесском курорте иностранка потеряла 6-летнего сына: подробности

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Мальчик сидел и плакал на пляже, а люди не обращали внимания
Мальчик сидел и плакал на пляже, а люди не обращали внимания / Пресс-служба Нацполиции Украины

На пляже известного одесского курорта Затока 37-летняя гражданка Беларуси потеряла собственного 6-летнего сына. На месте, где сидел мальчик, осталось лишь полотенце, а на море как раз поднялся шторм.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Киеве.

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9 августа около 10:30 утра в один из отделов полиции Одесской области обратилась 37-летняя женщина, состояние которой трудно передать. Как выяснилось впоследствии, она приехала с ребенком на отдых к морю из Беларуси. До этого она около двух часов растерянная и в полном отчаянии разыскивала на пляже шестилетнего сына. В абсолютной истерике, она даже разуверилась, что он жив,
– говорится в сообщении.

По словам белоруски, женщина отошла за шезлонгом, а когда вернулась – на песке нашла только полотенце. Море как раз штормило.

К счастью, правоохранители нашли и вернули мальчика матери. Впрочем, полицейских очень шокировало равнодушие людей, которые находились на пляже и видели одинокого ребенка, который заливался слезами

"Беспомощный ребенок сидел на песке и плакал, а вокруг – куча! отдыхающих (ведь безлюдный пляж в Затоке в разгар сезона даже представить тяжело)", – отмечают полицейские.

Как рассказал сам мальчик, он зашел в воду, его накрыло волной, и с перепугу он выскочил из моря и побежал совсем в другом направлении от того, где находилась его мама. Так и потерялся.

С гражданкой Беларуси полицейские провели профилактическую беседу относительно недопущения таких случаев в будущем.

Также правоохранители обратились к украинцам: попросили не быть равнодушными.

Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Одессы
Источник: 24 канал
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