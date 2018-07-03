На одесском пляже бульдозеры сносят лежаки и барные стойки

Коммунальщики Одессы утром 3 июля на 10 станции Фонтана начали демонтаж пляжных комплексов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель пресс-службы Одесского городского совета Николай Покровский.

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Сегодня утром департаментом муниципальной безопасности начат демонтаж пляжных комплексов на 10 Фонтана,

– написал он.

Кроме этого, Покровский добавил к своему сообщению фото и видео с места событий.

На кадрах видно, как бульдозер сносит деревянный пляжный комплекс с барной стойкой и холодильниками внутри, а также, как коммунальщики разбирают лежаки.

К слову, решение о демонтаже на прошлой неделе принял исполнительный комитет Одесского горсовета.

Отмечается, что департамент муниципальной безопасности освобождал побережье от самовольно возведенных строений.

Как уверяют в мэрии Одессы, отныне бульдозеры на пляжах будут работать регулярно. Следует добавить, что одесситы и гости города одобрили такие действия.