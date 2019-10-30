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      На оккупированном Донбассе есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", – Сивохо

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      Сивохо рассказал, что "Слуга народа" нашла кандидатов на выборы в ОРДЛО
      Сивохо рассказал, что "Слуга народа" нашла кандидатов на выборы в ОРДЛО / Фото из Facebook

      "Слуга народа" провела замеры электоральных настроений среди жителей оккупированных районов Донбасса. Они показали, что в ОРДЛО есть люди, готовые идти на местные выборы от президентской партии.

      Об этом сказал новоназначенный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сказал в интервью LB.ua. Однако, чиновник не захотел рассказывать, как "Слуге народа" удалось опросить жителей оккупированной Луганщины и Донетчины.

      Важно: Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе

      "Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали", – сказал он.

      По словам Сивохо, он верит, что цифры результатов опроса могут быть объективными и правдивыми.

      Однако, на вопрос поддерживают ли жители ОРДЛО "Слугу народа", советник СНБО сказал: "Надо их спрашивать".

      Вы знаете, что уже есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа"? Люди, которые там и не боятся... (идти на местные выборы, если они будут объявлены – 24 канал),
      – отметил Сивохо.

      Как могут пройти выборы на Донбассе?1 октября Украинская сторона согласилась в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно формуле начнет действовать временный закон об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

      Выборы на Донбассе могут провести вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй вариант – внеочередные выборы в ОРДЛО пройдут весной-летом.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Местные выборы 2020 Сергей Сивохо Оккупированные территории
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