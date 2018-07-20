На оккупированном Донбассе исчезла мобильная связь Vodafone

С утра 20 июля на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей пропала связь мобильного оператора Vodafone. По информации представителей компании, на Донбассе произошел обрыв оптоволоконной линии из-за акта вандализма.

Связи на неподконтрольной Украине территории нет с 6 часов утра, передает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря компании Vodafone Викторию Павловскую.

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Есть информация о том, что произошел обрыв оптоволоконной линии связи из-за акта вандализма. Однако обрыв произошел на подконтрольной территории. Ремонтная бригада уже отправилась. Связь может появиться через несколько часов. Все зависит от того, как быстро найдут место аварии,

– отметила пресс-секретарь.

Местная жительница рассказала изданию, что мобильной связи нет вообще с 6 часов утра.

"С 6:00 утра в пятницу вообще нет гудка. Связи абсолютно нет", – подтвердила информацию жительница Луганска.

Добавим, что связь этого мобильного оператора ранее уже исчезала на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины на достаточно долгий промежуток времени. Ее восстановили в конце апреля в то время, как она полностью исчезла еще 11 января. Произошло это также из-за обрыва магистрального оптоволоконного кабеля.



Тогда, в связи с этим, главарь боевиков Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на оккупированной территории относительно этой компании мобильной связи.



К слову, среди обычных жителей оккупированной Донецкой области из-за проблем со связью Vodafone выросли протестные настроения.