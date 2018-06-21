20:35
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На оккупированный Донбасс со стороны российской границы въехало 15 вражеских грузовиков, – СЦКК

88 Читати новину українською
Украинская сторона СЦКК сообщила о движении колонны техники боевиков в районах Антрацита и Алчевска
Украинская сторона СЦКК сообщила о движении колонны техники боевиков в районах Антрацита и Алчевска / rus.postimees.ee

Украинская сторона СЦКК сообщила о движении колонны техники боевиков в районах Антрацита и Алчевска.

Об этом информирует украинская сторона СЦКК.

Читайте также: Украинские бойцы уничтожили опорный пункт пророссийских боевиков на Донбассе: красноречивое видео

В районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, минимум 15 грузовиков, которые двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Должанский" на границе с Российской Федерацией,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон считает, что указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения.

"Также циничной является позиция боевиков относительно запрета доступа патрулей ОБСЕ к военным объектам, расположенных вблизи города Донецка. В частности, категорические отказы относительно осуществления верификационных мероприятий мест размещения отведенного вооружения наблюдатели Миссии получили от боевиков в районах населенных пунктов Гольмивский и Маркино", – добавляют в СЦКК.

Там отмечают, что свои отказы оккупанты объясняют выполнением соответствующих "приказов командиров".

В СЦКК отмечают, что такие факты являются очередным доказательством незаинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в объективном мониторинге СММ ОБСЕ ситуации в районе проведения операции ООС, а также попыткой скрыть отсутствие вооружения и военной техники в местах их постоянного хранения в соответствии с Минскими договоренностями.

 

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
сегодня, 20:00 Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 77
Кейс Порошенко: как президент собирается во второй раз стать главой государства
сегодня, 19:01 Кейс Порошенко: как президент собирается во второй раз стать главой государства
Інна Жолобович 288
Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
сегодня, 18:00 Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
Віталій Шабунін 115
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сегодня, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 1204
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня, 16:29 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 8770
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук