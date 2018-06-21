На оккупированный Донбасс со стороны российской границы въехало 15 вражеских грузовиков, – СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщила о движении колонны техники боевиков в районах Антрацита и Алчевска.

Об этом информирует украинская сторона СЦКК.

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В районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, минимум 15 грузовиков, которые двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Должанский" на границе с Российской Федерацией,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон считает, что указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения.

"Также циничной является позиция боевиков относительно запрета доступа патрулей ОБСЕ к военным объектам, расположенных вблизи города Донецка. В частности, категорические отказы относительно осуществления верификационных мероприятий мест размещения отведенного вооружения наблюдатели Миссии получили от боевиков в районах населенных пунктов Гольмивский и Маркино", – добавляют в СЦКК.

Там отмечают, что свои отказы оккупанты объясняют выполнением соответствующих "приказов командиров".

В СЦКК отмечают, что такие факты являются очередным доказательством незаинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в объективном мониторинге СММ ОБСЕ ситуации в районе проведения операции ООС, а также попыткой скрыть отсутствие вооружения и военной техники в местах их постоянного хранения в соответствии с Минскими договоренностями.