На "Олимпийском" начался концерт Imagine Dragons: первые фото и видео
Известная американская группа Imagine Dragons сегодня, 31 августа, впервые выступает в Киеве на НСК "Олимпийский". Концерт проходит в рамках тура в поддержку альбома Evolve.
Десятки тысяч украинских фанатов дождались исторического события – первый концерт известных рокеров Imagine Dragons в Киеве.
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Концерт проходит в крупнейшем стадионе страны НСК "Олимпийский", который полностью переполнен.
Интересно, что билеты на концерт проверяли трижды. Сначала полиция на входе, затем работники секторов и на самом стадионе перед входом на трибуны.
Концерт Imagine Dragons в Киеве / 24 канал
Концерт Imagine Dragons в Киеве / 24 канал
Концерт Imagine Dragons в Киеве / 24 канал
Концерт Imagine Dragons в Киеве / 24 канал
"В ожидании праздника", – пишут фанаты группы в социальных сетях.
Смотрите видео с концерта Imagine Dragons: