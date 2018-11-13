На ООО "СОБІ" продолжаются обыски

Незаконные обыски на предприятии по добыче песка ООО "СОБІ" продолжаются. На этот раз вооруженные правоохранители без всяких объяснений ворвались на борт буксира "Жура", принадлежащего компании.

Как рассказал капитан судна Сергей Яковлев, к ним прибыл полицейский катер, на борту которого находились три человека.

"Два человека поднялись на борт. Оба были с автоматами, один – в маске. С восьми утра они находятся на борту", – отметил он.

Уже адвокатам компании правоохранители сообщили, что, мол, охраняют изъятое имущество в рамках судебного постановления. Однако объяснение, что этот буксир не относится ни к одному из открытых дел, проигнорировали, как и соответствующие документы.

"Согласно постановлению, в результате которого был проведен обыск, "Жура" изъята не была. Вы сейчас находитесь на территории, которая принадлежит по праву частной собственности юридическому лицу на законном основании", – заявляли юристы представителям полиции.

Добавим, что обыски в ООО "СОБІ" проводят не впервые. В частности, еще летом против компании открыли очередное уголовное производство – ее обвиняют в незаконном завладении землями водного фонда.

В рамках следственных действий тогда была изъята техника с предприятий и заблокирована их работа более чем на три недели. Однако, по решению суда, действия следователей были признаны незаконными и им было отказано в аресте имущества.

Тем не менее, в пятницу, 9 ноября, правоохранители снова нагрянули с обысками сразу в четыре офиса компании.

"Опять же, была изъята техника временно, мы снова стоим. Этот буксир "Жура" вообще не был временно изъят, вообще он не участвовал в в этом следственном действии, но как мы видим, это не мешает правоохранительным органам подниматься на нашу технику без каких-либо документов". – заявила адвкокат ООО "СОБІ" Елена Мозговая.

Адвокаты планируют отстаивать права компании в суде. В общем, за последний год прокуратура блокировала работу ООО "СОБІ" на более чем 100 дней. Это принесло компании убытки на сумму более 40 миллионов гривен.