На орбите Земли – тонны космического мусора: в чем заключается опасность

По состоянию на июнь 20128 года на орбите Земли уже собралось более 7 тонн космического мусора. Это отработанные ступени ракет, обломки старых спутников и тому подобное.

Об этом заявляет астроном из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, пишет espreso.tv.

По его словам, космический мусор – реальная угроза, ведь при столкновении нескольких крупных объектов запустится цепная реакция, которая может уничтожить все спутники на орбите.

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Сейчас уже есть несколько теорий, которые помогут решить проблему загрязнения в космическом масштабе. Так, компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора. Аппарат ловит мусор специальной сетью и гарпуном.

SpaceX will launch CRS-14 today with RemoveDEBRIS to clear space junk https://t.co/Fe0qsRDRfC pic.twitter.com/mmdBhC2viJ — The TeCake (@TheTeCake) 2 апреля 2018 г.

Одновременно время китайские ученые работают над созданием космического лазера, который должен расщепить крупные куски космического мусора на меньшие.

Еще одно решение предлагает сингапурский стартап Astroscale. Разработчики готовят спутники для "космоловли" на околоземной орбите. Эти устройства с помощью магнита будут притягивать к себе космический мусор, а затем сгорят в атмосфере.

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