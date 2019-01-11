На отель в Швейцарии обрушилась лавина, по меньшей мере, 3 человека пострадали: фото
В восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпе обрушилась лавина. В результате этого инцидента пострадали по меньшей мере три человека.
Чрезвычайное происшествие случилось поздно вечером 10 января, передает Lokal.
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В издании отмечают, что пока известно о 3 пострадавших, у них – незначительные телесные повреждения. Там добавляют, что поиск пропавших людей пришлось приостановить в ночь на 11 января из-за сильного снегопада.
Один очевидец рассказал, что он и его супруга прибыли в отель около 15:00 и пошли в ресторан, чтобы выпить пива и почитать газету.
Потом был сильный шум и снег навалился на заднюю часть ресторана,
– сказал он.
На отель в Швейцарии обрушилась лавина
Еще один очевидец событий добавил, что во время схода лавины в ресторане отеля находились всего несколько человек. По его словам, один человек получил травму руки, а по меньшей мере еще один оказался под снежными завалами.
Перевернутая машина вблизи отеля, на который обрушилась лавина, в Швейцарии
Отель в Швейцарии расчищают от снега:
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