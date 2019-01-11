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      На отель в Швейцарии обрушилась лавина, по меньшей мере, 3 человека пострадали: фото

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      На отель в Швейцарии обрушилась лавина
      На отель в Швейцарии обрушилась лавина / Tagblatt

      В восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпе обрушилась лавина. В результате этого инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

      Чрезвычайное происшествие случилось поздно вечером 10 января, передает Lokal.

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      В издании отмечают, что пока известно о 3 пострадавших, у них – незначительные телесные повреждения. Там добавляют, что поиск пропавших людей пришлось приостановить в ночь на 11 января из-за сильного снегопада.

      Один очевидец рассказал, что он и его супруга прибыли в отель около 15:00 и пошли в ресторан, чтобы выпить пива и почитать газету.

      Потом был сильный шум и снег навалился на заднюю часть ресторана,
      – сказал он.

      готель Швейцарія лавина
      На отель в Швейцарии обрушилась лавина

      Еще один очевидец событий добавил, что во время схода лавины в ресторане отеля находились всего несколько человек. По его словам, один человек получил травму руки, а по меньшей мере еще один оказался под снежными завалами.


      Перевернутая машина вблизи отеля, на который обрушилась лавина, в Швейцарии

      Отель в Швейцарии расчищают от снега:

      лавина як врятуватися сходження лавини
      Как спастись во время схода лавины: инфографика

      Теги: Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Швейцария
      Источник: 24 Канал
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