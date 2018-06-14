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На открытии ЧМ-2018 в России развернули флаг Украины: появилось видео

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На открытии ЧМ-2018 в России развернули флаг Украины
На открытии ЧМ-2018 в России развернули флаг Украины / Getty images

14 июня на стадионе "Лужники" в Москве состоялась помпезная церемония открытия Чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2018 будет проходить в России до 15 июля.

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Немало мировых лидеров ранее сообщили, что будут бойкотировать мировое первенство в РФ.

К бойкоту Чемпионата в России призывают и украинцев, в том числе бойкотировать просмотр матчей, которые транслируются два украинских телеканала.

Ранее сообщалось, что билеты на матчи ЧМ-2018 приобрело примерно 6 тысяч граждан Украины.

А на самой церемонии открытия, которая прошла 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве, заметили флаг Украины.

На видео, которое обнародовало издание "Апостроф", заметно, как один из болельщиков на трибуне размахивает большим сине-желтым флагом. За кадром слышен возглас "Украина – forever!"

В это время на сцене выступал британский певец Робби Уильямс, которого на родине изрядно раскритиковали за то, что "продался диктатору" и согласился выступить на открытии Чемпионата мира в России.

Что интересно, во время выступления на открытии ЧМ-2018 Робби Уильямс показал неприличный жест.

Смотрите видео, как на открытии ЧМ-2018 в России развернули флаг Украины:

 

Теги: Новости спорта Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости Украины
Источник: 24 Канал
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