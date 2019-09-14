На отремонтированном мосту в Днепре произошла авария с участием маршрутки: есть пострадавшие

Авария с участием маршрутки произошла вечером 13 сентября в Днепре на недавно отремонтированном новом мосту. В результате ДТП в больницу попали трое пассажиров микроавтобуса и ребенок, находившийся в авто.

Маршрутка заполненная людьми, врезалась в автомобиль "Волга", который резко затормозил, потому что его подрезала иномарка, передает "Информатор" в Facebook.

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Водитель маршрутки просто не успел среагировать на маневр. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

ДТП на новом мосту в Днепре: фото "Информатор"

За медицинской помощью с ушибами и порезами от разбитого стекла обратились трое пассажиров микроавтобуса и ребенок, ехавший в "Волге".

Смотрите видео: последствия ДТП с участием маршрутки в Днепре

Той же ночью в Днепре на Набережной Победы столкнулись Opel и Porshe.

Смотрите видео: последствия аварии с автомобилями Opel и Porshe