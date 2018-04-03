На Пасхальные праздники в Украине пустили еще три дополнительных поезда, всего их 26: расписание

"Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда на время Пасхальных праздников. Они будут курсировать на популярных направлениях Киев – Ужгород, Киев – Херсон и Днепр – Кривой Рог – Одесса. Всего же на эти дни назначено 26 дополнительных поездов.

В частности, поезд № 239 Киев – Ужгород отправится из Киева 6, 8 апреля в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода отправления 7 и 9 апреля в 19:05 и прибытие в Киев на следующий день в 10:09, сообщили в "Укразализныци".

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Поезд № 152/151 Киев – Херсон будет курсировать 7 апреля, отправление из Киева в 8:00 и прибытие в Херсон в 18:57. Отправление из Херсона в 09:30 и прибытие в Киев в 19:16.

Поезд № 251/252 Днепр – Кривой Рог – Одесса будет курсировать 6, 8 апреля, отправление из Днепра в 21:55, прибытие в Одессу в 11:45. Обратно поезд осуществит рейсы 7, 9 апреля, отправление из Одессы в 15:22 и прибытие в Днепр в 5:07.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" назначила к Пасхе следующие 23 поезда:

№ 235 Ужгород – Харьков будет курсировать до Ужгорода 6, 9 апреля, отправление в 10:27 и прибытие в 11:50. Отправление из Ужгорода 4, 7 и 10 апреля в 18:00 и прибытие в Харьков на следующий день в 19:30.

№ 191/192 Киев – Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

№ 243/244 Киев – Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

№ 755/756 Киев – Львов 6 и 9 апреля отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43. В обратном направлении отправление в 23:00 и прибытие в 5:18.

№ 197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковеля в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

№ 207 Киев – Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении - 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

№ 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы 6 апреля в 15:21 отправится из Киева и прибудет в 08:15. В обратном направлении отправится 9 апреля в 18:10 и прибудет в Киев в 10:28.

№ 177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 6:06 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

№ 223/224 Киев – Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:38 и прибытия в Одессу 17:41. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в 20:37.

№ 201/202 Днепр – Киев будет курсировать в Киев 5 апреля и обратно 10 апреля. Отправление из Днепра в 20:42 и прибытие в Киев в 4:54. В обратном направлении отправление в 21:42 и прибытие в 6:20.

№ 780/779 Винница – Сумы курсировать 6, 7 и 9 апреля. Отправление из Винницы в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении – отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

№ 228 Одесса – Львов отправится из Одессы 7 апреля в 23:29 и прибудет во Львов в 20:40. В обратном направлении поезд отправится 8 апреля в 20:40 и прибудет в Одессу в 09:12.

№ 272/271 Одесса – Харьков 5 и 9 апреля в 16:01 отправится из Одессы и прибудет в Харьков в 8:02. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля в 16:13 и прибудет в Одессу в 09:03.

№ 210/209 Черновцы – Днепр 7 апреля в 12:25 отправится и прибудет в Днепр в 12:34 следующего дня. 8 апреля поезд отправится из Днепра в 17:31 и прибудет в Черновцы в 16:07.

№ 232 Запорожье – Львов отправится 6 апреля в 15:01 и прибудет во Львов в 10:22.

№ 276/275 Львов – Днепр осуществит рейсы 4, 6, 7, 8 и 9 апреля по Днепра и 5, 7, 8 апреля – во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепра в 08:15, в обратном направлении – отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

№ 233 Кривой-Рог – Ивано-Франковск отправится 8 апреля в 16:58 и прибудет в Ивано-Франковск в 12:55. В обратном направлении отправление 9 апреля в 14:58 и прибытие в 11:18.

№ 168 Львов – Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05.

№ 63 Днепр – Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и прибытие в Одессу в 6:38. Отправление из Одессы в 21:54 и прибытие в Днепр в 08:50.

№ 92 Константиновка – Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

№ 95 Черкассы – Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и прибытие во Львов в 10:45. Отправление из Львова в 12:50 и прибытие в Черкассы в 4:16.

№ 787/788 Харьков – Константиновка осуществит дополнительные рейсы 4, 7, 9, 10 апреля, отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд будет курсировать 4, 5, 8, 10 апреля, отправление из Константиновки в 05:00 и прибытие в Харьков в 09:50.

№ 736 Киев – Запорожье осуществит дополнительные рейсы 7 апреля. Отправление из Киева в 14:47 и прибытие в Запорожье в 21:58. В обратном направлении поезд отправится в 22:58 и прибудет в Запорожье в 06:10 следующего дня.