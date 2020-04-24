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      На Пасху можно было наблюдать ценовую аномалию: детали от НБУ

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      На Пасху цены в Украине почти не изменились
      На Пасху цены в Украине почти не изменились / Shutterstock

      Обычно на Пасху цены на товары растут. Однако в этом году стоимость продуктов питания почти не изменилась.

      Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели", который опубликовал Национальный банк Украины.

      Интересно Почему растут цены в Украине: объяснение от Минэкономики

      Согласно данным госрегулятора, в течение недели с 17 по 23 апреля цены на продукты питания в Украине выросли лишь на 0,1%. В частности, немного выросли цены на яйца (на 0,8%) и свинину (на 0,8%).

      Повышение спроса на Пасхальные праздники не имело существенного влияния на цены, хотя и затормозило их снижение. В дальнейшем дешевели лимоны, чеснок и овощи борщевого набора. Хотя для апреля является более характерным подорожание таких овощей. Впервые со времени введения карантина практически не изменились цены на туалетную бумагу,
      – подчеркивают в НБУ.

      В Нацбанке добавляют, что стабильными были цены на

      • бытовую технику,
      • товары личного ухода.

      Зато упала стоимость

      • топлива – под влиянием низких мировых цен,
      • лекарств – это можно объяснить укреплением гривны.

      А стоимость доставки блюд из ресторанов наоборот выросла. В НБУ говорят, что это может отражать некоторое увеличение спроса на Пасхальные праздники.

      Экономический обзор недели от НБУ за 24 апреля

      К слову, цены на продукты, лекарства и топливо начали в Украине снижаться еще на протяжении недели с 10 по 16 апреля. Также тогда подешевели большинство овощей, мука, лимоны и даже гречка. Продолжалось и снижение цены на овощи борщового набора.

      В НБУ объясняли, что это произошло под влиянием:

      • спада ажиотажа,
      • адаптации к новым условиям,
      • сбалансированной ситуации на валютном рынке.

      Насчет лимонов, то снижение их цены произошло на фоне существенного роста цен в предыдущие недели, а также ослабление спроса.
      Зато росли цены на другие фрукты, в частности яблоки – под влиянием сужения отечественного предложения на фоне карантинных ограничений.

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      Ціни на великодній кошик 2020Стоимость Пасхальной корзины – 2020 / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Продукты Пасха Цены НБУ
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