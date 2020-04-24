На Пасху можно было наблюдать ценовую аномалию: детали от НБУ

Обычно на Пасху цены на товары растут. Однако в этом году стоимость продуктов питания почти не изменилась.

Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели", который опубликовал Национальный банк Украины.

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Согласно данным госрегулятора, в течение недели с 17 по 23 апреля цены на продукты питания в Украине выросли лишь на 0,1%. В частности, немного выросли цены на яйца (на 0,8%) и свинину (на 0,8%).

Повышение спроса на Пасхальные праздники не имело существенного влияния на цены, хотя и затормозило их снижение. В дальнейшем дешевели лимоны, чеснок и овощи борщевого набора. Хотя для апреля является более характерным подорожание таких овощей. Впервые со времени введения карантина практически не изменились цены на туалетную бумагу,

– подчеркивают в НБУ.

В Нацбанке добавляют, что стабильными были цены на

бытовую технику,

товары личного ухода.

Зато упала стоимость

топлива – под влиянием низких мировых цен,

лекарств – это можно объяснить укреплением гривны.

А стоимость доставки блюд из ресторанов наоборот выросла. В НБУ говорят, что это может отражать некоторое увеличение спроса на Пасхальные праздники.

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К слову, цены на продукты, лекарства и топливо начали в Украине снижаться еще на протяжении недели с 10 по 16 апреля. Также тогда подешевели большинство овощей, мука, лимоны и даже гречка. Продолжалось и снижение цены на овощи борщового набора.

В НБУ объясняли, что это произошло под влиянием:

спада ажиотажа,

адаптации к новым условиям,

сбалансированной ситуации на валютном рынке.

Насчет лимонов, то снижение их цены произошло на фоне существенного роста цен в предыдущие недели, а также ослабление спроса.

Зато росли цены на другие фрукты, в частности яблоки – под влиянием сужения отечественного предложения на фоне карантинных ограничений.

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