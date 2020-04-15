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      На Пасху в Хмельницком не будет ездить общественный транспорт и не будут работать магазины

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      Общественный транспорт в Хмельницком на Пасху курсировать не будет / Хмельницкий городской совет

      В Хмельницком усилят карантин на время Пасхальных праздников. В воскресенье, 19 апреля, в городе не будет курсировать общественный транспорт. Не будут работать и магазины.

      Движение общественного транспорта в Хмельницком будет прекращено с 17:00 субботы, 18 апреля, и до 24:00 понедельника, 20 апреля. В эти часы будут действовать отдельные спецрейсы для подвоза медицинских работников. Со вторника, 21 апреля, движение общественного транспорта в Хмельницком планируют восстановить. Об этом заявил городской глава Александр Симчишин, передает УНИАН.

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      Кроме того, на Пасху в Хмельницком закроются все магазины, в том числе продуктовые. Работать в это время смогут только аптеки и заправки. В понедельник, 20 апреля, торговые заведения должны возобновить свою работу.

      Коронавирус в Хмельницком: главное

      По состоянию на утро 15 апреля в Хмельницкой области 35 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, включая женщину, которая находится на учете в Черновицкой области. Из них 13 случаев было зафиксировано у жителей Хмельницкого (3 хмельнитчан выздоровели).

      В настоящее время больных COVID-19 жителей Хмельницкого – 10 человек: 3 в инфекционной больнице, 7 лечатся амбулаторно. 

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Новости Хмельницкого Карантин в Украине 2020
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