На Пасху в Карпатах выпал снег, а на Житомирщине – град: фото и видео
Накануне Пасхи погода в большинстве областей Украины была почти летней. А вот 28 апреля погода значительно испортилась. Карпаты припорошило снегом, а в Коростене, что в Житомирской области, выпал град.
На горе Поп Иван Черногорский – облачно, снежно и ветрено. Температура воздуха выше трех градусов тепла не поднималась.
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В сеть также выложили видео из Коростеня. Из записи видеорегистратора видно, что град был таким сильным и обильным, что машины на трассе даже остановились переждать непогоду.
Град на Житомирщине на Пасху: видео
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