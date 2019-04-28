На Пасху в Карпатах выпал снег, а на Житомирщине – град: фото и видео

Накануне Пасхи погода в большинстве областей Украины была почти летней. А вот 28 апреля погода значительно испортилась. Карпаты припорошило снегом, а в Коростене, что в Житомирской области, выпал град.

На горе Поп Иван Черногорский – облачно, снежно и ветрено. Температура воздуха выше трех градусов тепла не поднималась. Читайте также: Прогноз погоды на 29 апреля: на Обливной понедельник будет обильный дождь В сеть также выложили видео из Коростеня. Из записи видеорегистратора видно, что град был таким сильным и обильным, что машины на трассе даже остановились переждать непогоду. Град на Житомирщине на Пасху: видео