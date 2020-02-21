На пассажирку поезда Киев – Бердянск упала полка с другим пассажиром

В пассажирском поезде Киев – Бердянск женщину травмировала полка, которая вместе с другим пассажиром упала на нее. У пострадавшей обнаружили перелом 11-го грудного позвонка, это сделало ее неподвижной. В Укрзализныце уверяют, что инцидент произошел из-за халатности пассажира, находившегося на верхней полке.

О досадном инциденте в поезде, который закончился серьезной травмой для пассажирки, пишет пресс-служба компании.

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Пассажир, который путешествовал 13 февраля 2020 года в поезде № 116 Киев – Бердянск ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на пассажирку, которая была снизу,

– отметили в Укрзализныце.

Как информирует компания, все полки вагона поезда были в исправном состоянии. Перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации. Место, где произошел инцидент, сразу обследовали. Никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, не обнаружили.

Для пострадавшей вызвали скорую на ближайшую станцию ​​– имени Тараса Шевченко. Однако, как сообщают в Укрзализныце, в тот момент от госпитализации женщина отказалась.

По факту инцидента составлен соответствующий акт и проведена фотофиксация всех элементов. Акт также выдали и пассажирке. По факту инцидента проводится служебное расследование.

В Укрзализныце также добавили, что билет на поезд является страховым полисом. Поэтому женщине следует связаться со страховой компанией, контакты которой указаны в билете.

Впоследствии пострадавшая обратилась к врачам. По ее словам, во время обследования у нее обнаружили перелом 11-го грудного позвонка, что сделало ее неподвижной. Женщина не может ни ходить, ни сидеть. Она находится в Пологовской больнице, что в Запорожской области. Само лечение будет стоить ей немалых денег.

Женщина пострадала в результате падения на нее полки с пассажиром: видео