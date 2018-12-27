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      На пассажирку поезда упала верхняя полка: в "Укрзализныце" говорят, что не виноваты

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      В "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с падением полки в одном из поездов
      В "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с падением полки в одном из поездов / Фото из открытых источников

      В "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с падением верхней полки в одном из поездов – в результате этого пассажирка получила травму таза. Там говорят – их вины в этом нет, а сломанную полку вообще не видели.

      Об этом заявил директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан, пишет ромадское".

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      24 канал писал, что в субботу, 22 декабря, в поезде 357К сообщением "Киев – Рахов" на пассажирку упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. Вследствие этого пассажирка нижней полки получила значительные травмы таза.

      Так, в "Укрзализныце" говорят, что провели служебное расследование, которое установило, что вины госкомпании в травмировании пассажирки нет.

      Мы провели расследование, осмотрели вагон, эту конкретную полку и крепления. Все оборудование находится в рабочем состоянии. Причиной травмирования пассажирки точно не могла быть неисправность вагона или полки,
      – заверил Красноштан.

      Он также отметил, что до сих пор не обнародовали ни одного фото или видеодоказательства инцидента.

      "Это был глубокий вечер. Когда руководители пришли к женщине, то действительно увидели ее травму. Немедленно вызвали начальника поезда, а он, в свою очередь, вызвал дежурного по станции "Тернополь" и скорую помощь", – рассказал он.

      Кроме того, утверждает представитель "Укрзализныци", когда проводник пришел к потерпевшей, полка не была сломана.

      Там очень прочные крепления. Весом тела одного человека сломать крепление невозможно. Эти полки имеют десятикратный запас прочности, то есть выдерживают до 1000 килограммов,
      – сказал Красноштан.

      Также он добавил, что вагон, в котором ехала потерпевшая Надежда Полякова, прошел капитальный ремонт, во время которого эти крепления были усилены. Поэтому вины "Укрзализныци" в этом нет.

      "Укрзализныця" правильно оформила акт о несчастном случае, чтобы пассажирка получила страховые выплаты. И мы все для этого сделали. Сейчас в отношениях находится страховая компания и страховое лицо. В этом процессе "Укрзализныця" уже не участвует", – добавил чиновник.

      К слову, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительный поезд №219 "Киев – Черновцы", который будет курсировать через Ивано-Франковск. В целом на зимние праздники "Укрзализныця" назначила 38 дополнительных поездов на 302 рейса.

      Теги: Новости Украины Железная дорога Травмы Укрзализниця Новости политики
      Источник: 24 Канал
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