Что означает флаг для украинцев: на Донбассе и на Генассамблее ООН

За последние пять лет украинский флаг для большинства граждан приобрел совершенно новое значение. Это уже символ не только государства, но и достоинства. Сине-желтый флаг везде: на передовой, на домах и на зарубежных курортах. Что означает флаг для украинцев, узнавали корреспонденты 24 канала.

Украинский флаг на Донбассе

Парамедик Иван Звягин горд за каждый флаг на передовой. С сине-желтым стягом он заезжал даже на оккупированную террористами территорию.

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"Объезжал наши позиции военных медиков. Из Дебальцево ехал в Углегорск и не знал, что там уже "ДНР". На очень большой скорости влетел на блокпост, поднял голову и увидел триколор. А у меня над машиной развивался флаг Украины. Хорошо, что не расстреляли", – парамедик Иван Звягин.

Этот флаг сейчас в музее, а Иван бережет на память шеврон. А также мечтает, чтобы и его маленькая дочь даже через десятилетия испытывала такую же гордость за сине-желтый стяг.

Расстрелянный флаг на Генассамблее ООН

Расстрелянным флагом политики привлекали внимание международного сообщества во время выступления на Генассамблее ООН президента России в 2015 году. Поэтому часть украинской делегации покинула зал, а другая провела молчаливый протест, развернув стяг погибшего под Иловайском воина.



Расстрелянный флаг на Генассамблее ООН

Анна Гопко вспомнила, что перед акцией убеждала Президента Порошенко и главу МИД Климкина, что стоит нарушить протокол ООН, который запрещает акции протестов во время выступлений.

Не долго простояли, потому что нас охрана сразу забрала. Но даже те 50 секунд, что мы простояли с флагом, привлекли внимание дипломатов таким недипломатичным способом. Это была как раз возможность показать, что Украина не будет молчать и смотреть на какие-то протоколы, когда каждый день убивают украинских военных,

– пояснила народный депутат VIII созыва Анна Гопко.

За этот поступок их все же наказали. "У нас забрали пропуск на все остальные дни пребывания в делегации. Я уже не попала дальше на двусторонние встречи, которые происходили в помещениях Организации объединенных наций", – добавила Анна Гопко.

Украинский двуколор в быту

Сине-желтых флагов много не только на войне или во время дипломатических мероприятий, но и в быту. Один из них развевается на террасе поляка с украинскими корнями. Марек перебрался в Киев после Революции Достоинства и четыре года назад повесил флаг. За такую идею соседи пожимали ему руку.



Украинский флаг на террасе поляка

Ресторан под нами, увидел, что у меня висит флаг, и они через две недели после того, как я поставил, вывесили у себя. Они там висят до сегодня и их меняют,

– рассказал польский журналист Марек Сиерант.

В 2019 году на День независимости мужчина повесит уже пятый флаг, потому что из-за погодных условий флаги портятся. Чтобы новый провисел дольше, Марек подобрал крепкую ткань и заказал пошив в ателье.

Изготовление флагов

А Станислав себе флаги не заказывает, шьет сам. Часть средств от продаж перечисляет на реабилитацию украинских защитников.

Мои родители занимаются производством одежды. И я пришел с просьбой отшить этот один флаг. И он мне так понравился, что мы решили сделать это, как некое хобби и социально ответственный бизнес,

– объяснил частный предприниматель Станислав Чернобай.

А началось все после того, как кто-то из друзей не вернул его любимый флаг, который побывал с парнем чуть ли не во всем мире: и на дне морском, и в горах.



Фото Станислава с флагом

"Мне его подарила моя бабушка. И этот флаг она сшила собственными руками. Еще даже до независимости Украины – где-то в 1989 или 1988 году", – добавил частный предприниматель Станислав Чернобай.

Выбрасывать старые флаги ни в коем случае нельзя, об этом рассказал Станислав. Лучший вариант – похоронить в землю. А стяги с современной войны – передавать в музеи, чтобы они сами рассказывали историю борьбы за Украину.