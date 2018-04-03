На переговорах Россия будет делать ставку на силу и оружие, – политолог

После переизбрания Путина стратегическая линия России остается неизменной – агрессивная внешняя политика не только в отношении Украины, но и всего мира. Хотя тактические изменения возможны.

Об этом сайту "24" рассказал политический эксперт Василий Мокан.

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В частности, по его словам, сейчас идут кадровые перестановки в российском правительстве. Есть разговоры о смене министра иностранных дел Лаврова. Это, считает эксперт, может в определенной степени сказаться на дипломатических отношениях России и ее внешней политике. Но эти изменения будут незначительными.

Россия делает из Запада коллективного врага для внутренней аудитории, и для нее это основной аргумент в международных переговорах – сила и оружие, в первую очередь, ядерное. И к проведению Чемпионата мира по футболу Путин не пойдет на какое-либо обострение. Потому что на фоне дипломатических скандалов, ухудшения отношений с Западом Путин не допустит, чтобы его четвертая каденция началась с провала Чемпионата мира,

– подчеркнул Василий Мокан.

Напомним, российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что саммит лидеров Германии, Франции и Украины без России, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе Германии. Источник в МИД России заявил, что Москва не возражает против контактов в подобном формате. Потому что вопрос о миротворцах на Донбассе будет решаться не в Ахене, а в Совбезе ООН. Как известно, президент Украины Петр Порошенко планирует 10 апреля с официальным визитом посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.

Что такое Нормандский формат? Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия, относительно решения вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.

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