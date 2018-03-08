На пляж в Крыму прилетел розовый фламинго: фото
В оккупированную Феодосии прилетел розовый фламинго – редкая птица, внесенная в Красную книгу. Фламинго поселился на побережье недалеко от пансионата "Украина".
Об этом сообщает "Кафа".
По словам местных жителей, птица ведет себя беспокойно, кричит и никого близко к себе не подпускает.
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Журналисты крымского издания "Объектив" рассказали о том, что связались с сафари-парком "Тайган", но там им предложили лично отловить и привезти птицу. Глава феодосийской администрации Сергей Фомич пообещал взять ситуацию под свой контроль.
Фламинго на крымском пляже
Отметим, что последний раз трех фламинго, прилетавших на зимовку, в Феодосии видели в 2012 году в районе озера Аджиголь. Всего за последние 15 лет редких птиц в этих местах замечали не более 5 раз.
К слову, 17 января сообщалось, что посреди зимы в Одесскую область прилетел фламинго. Птицу заметили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы".