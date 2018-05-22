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На пляжах Киева нашли кишечную палочку: какие водоемы оказались в зоне риска

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На пляжах Киева нашли кишечную палочку
На пляжах Киева нашли кишечную палочку / kyiv.depo.ua

В Киеве специалисты исследовали пробы воды и обнаружили в пяти водоемах значительное превышение содержания ЛКП (лактозо-положительной кишечной палочки).

Об этом сообщил сайт города Киева.

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В Министерстве здравоохранения отметили, что 7 и 10 мая специалисты отобрали пробы воды из озер, возле которых в этом году планируется открыть 13 пляжей к началу купального сезона.

Из них в пяти образцах лактозо положительная кишечная палочка значительно превышает допустимые нормы. Это вода возле зон рекреации "Тельбин", "Вербное", "Радуга", "Пуща-Водица" и "Черторой". Кроме того, в воде на пляжах "Радуга" и "Галерный" обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ БПК-5 (биохимическое потребление кислорода),
– сказал и.о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Чумак.

И все же, на остальных шести пляжах вода соответствует санитарным требованиям. Это, в частности, зоны рекреации "Золотой", "Предместная слободка", "Центральный", "Молодежный", "Детский" и "Венеция".

К слову, в Одессе уже начался пляжный сезон: первые туристы приехали проверить температуру моря, а продавцы экскурсий и креветок уже на низком старте массовых продаж. В этом году пляжный город ожидает более двух с половиной миллионов гостей.

Теги: Новости Украины Здоровье Новости Киева
Источник: 24 Канал
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