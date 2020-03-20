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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      На пляжах Одессы будут предупреждать о карантине

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      На одесских пляжах много людей, которые прогуливаются, несмотря на карантин. Поэтому предупреждать о последствиях коронавируса и несоблюдении карантина будут еще и на пляжах.

      С 20 марта спасательная служба города каждый час будет патрулировать пляжи на квадроцикле и моторном катере, сообщает местный телеграмм-канал "Одесса сейчас".

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      На катере и квадроцикле установлены громкоговорители для оповещения населения.


      Спасатели предупреждают о карантине / Фото: Телеграмм


      Одессу начнут патрулировать спасатели / Фото: Телеграмм

      Какие ограничения предусматривает карантин в Украине?– Не работают учебные заведения и детсады.
      – Закрыты все развлекательные заведения, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения, банки и АЗС.
      – Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение.
      – С 18 марта в Украине остановили железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки. В городах в транспорте может ездить до 10 человек. Некоторые города совсем остановили движение общественного транспорта.
      – Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.


      Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Одессы
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