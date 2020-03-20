На пляжах Одессы будут предупреждать о карантине
На одесских пляжах много людей, которые прогуливаются, несмотря на карантин. Поэтому предупреждать о последствиях коронавируса и несоблюдении карантина будут еще и на пляжах.
С 20 марта спасательная служба города каждый час будет патрулировать пляжи на квадроцикле и моторном катере, сообщает местный телеграмм-канал "Одесса сейчас".
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На катере и квадроцикле установлены громкоговорители для оповещения населения.
Спасатели предупреждают о карантине / Фото: Телеграмм
Одессу начнут патрулировать спасатели / Фото: Телеграмм
Какие ограничения предусматривает карантин в Украине?– Не работают учебные заведения и детсады.
– Закрыты все развлекательные заведения, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения, банки и АЗС.
– Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение.
– С 18 марта в Украине остановили железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки. В городах в транспорте может ездить до 10 человек. Некоторые города совсем остановили движение общественного транспорта.
– Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала