На пляжах Одессы будут предупреждать о карантине

На одесских пляжах много людей, которые прогуливаются, несмотря на карантин. Поэтому предупреждать о последствиях коронавируса и несоблюдении карантина будут еще и на пляжах.

С 20 марта спасательная служба города каждый час будет патрулировать пляжи на квадроцикле и моторном катере, сообщает местный телеграмм-канал "Одесса сейчас".

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На катере и квадроцикле установлены громкоговорители для оповещения населения.



Спасатели предупреждают о карантине / Фото: Телеграмм



Одессу начнут патрулировать спасатели / Фото: Телеграмм

Какие ограничения предусматривает карантин в Украине?– Не работают учебные заведения и детсады.

– Закрыты все развлекательные заведения, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения, банки и АЗС.

– Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение.

– С 18 марта в Украине остановили железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки. В городах в транспорте может ездить до 10 человек. Некоторые города совсем остановили движение общественного транспорта.

– Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.



Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

