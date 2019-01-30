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      На пляже во Франции нашли части пропавшего самолета Салы

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      На побережье Франции нашли сиденья с пропавшего самолета Салы
      На побережье Франции нашли сиденья с пропавшего самолета Салы / GETTY IMAGES

      Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании сообщило о прогрессе в поисках пропавшего самолета, в котором летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала с пилотом Дэвидом Айботссоном.

      Коллеги из французского отделения нашли обломки на побережье полуострова Котантен неподалеку от Серенвилля.

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      В частности, были найдены две подушки от сидений. Скорее всего, считают поисковики, это части самолета Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала, информирует Wales Online.

      "Скорее всего, это части пропавшего самолета. Мы определили приоритетную зону поиска под водой площадью около четырех квадратных морских миль, чтобы постараться найти и определить возможные части самолета", – говорится в заявлении.

      Что случилось с Эмилиано Сала

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      Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
      Источник: 24 Канал
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