На пляже во Франции нашли части пропавшего самолета Салы
Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании сообщило о прогрессе в поисках пропавшего самолета, в котором летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала с пилотом Дэвидом Айботссоном.
Коллеги из французского отделения нашли обломки на побережье полуострова Котантен неподалеку от Серенвилля.
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В частности, были найдены две подушки от сидений. Скорее всего, считают поисковики, это части самолета Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала, информирует Wales Online.
"Скорее всего, это части пропавшего самолета. Мы определили приоритетную зону поиска под водой площадью около четырех квадратных морских миль, чтобы постараться найти и определить возможные части самолета", – говорится в заявлении.
Что случилось с Эмилиано Сала
- Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.
- Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.
- Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Пренадлежат ли они самолету – пока неизвестно.
- В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.