На пляже во Франции нашли части пропавшего самолета Салы

Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании сообщило о прогрессе в поисках пропавшего самолета, в котором летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала с пилотом Дэвидом Айботссоном.

Коллеги из французского отделения нашли обломки на побережье полуострова Котантен неподалеку от Серенвилля.

Читайте также: "Арсенал" включил без вести пропавшего Эмилиано Салу в заявку на матч с "Кардиффом"

В частности, были найдены две подушки от сидений. Скорее всего, считают поисковики, это части самолета Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала, информирует Wales Online.

"Скорее всего, это части пропавшего самолета. Мы определили приоритетную зону поиска под водой площадью около четырех квадратных морских миль, чтобы постараться найти и определить возможные части самолета", – говорится в заявлении.

Что случилось с Эмилиано Сала

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram