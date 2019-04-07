На побережье Румынии нашли 130 килограмм кокаина

Румынская полиция проводит обыски на побережье Черного моря после того, как волнами к берегу прибило пакеты со 130 килограммами кокаина.

Поисковая операция охватывает 90 километров побережья, сообщает BBC.

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Пакеты с наркотиками начали находить в разных местах начиная с пятницы. Правоохранители считают, что они являются частью большой партии кокаина, найденной более двух недель назад в заброшенном корабле. В связи с находкой тогда задержали двух сербов.

Полиция призывает граждан не открывать пакеты в случае их обнаружения, объясняя это тем, что наркотики имеют очень высокую концентрацию и их употребление может быть опасным для жизни. В операции участвует около 300 румынских правоохранителей, два вертолета и 14 кораблей береговой охраны.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что наркотики или алкоголь сохраняются в организме человека с разной продолжительностью, это зависит от того, как часто человек их принимает. К тому же, нужно правильно сдавать анализы, чтобы результаты были достоверными и точно показали, злоупотребляет ли человек запрещенными веществами. Например, кокаин сохраняется в крови человека 12-24 часов, а в моче – от 1 до 3 дней.