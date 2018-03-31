На побережье США нашли обломки старинного корабля: видео

Невероятная находка: во Флориде на берег вынесло обломки корабля XVIII века. Старинное судно принесли на побережье курорта Понте-Ведра-Бич волны океана.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

На остатки 15-метрового корабля прямо посреди пляжа наткнулась местная жительница Джулия Тернер и ее 8-летний сын. Американцы нашли старинное судно во время утренней прогулки. Сначала люди подумали, что это обломки какого-то деревянного забора, однако позже узнали, что наткнулись на артефакт.

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Этот кусочек истории вышел на берег в Понте-Ведра-Бич. Местный антиквар говорит, что корпус судна, вероятно, датируется XVIII веком. Можно даже увидеть римские цифры, выгравированные на дереве,

– рассказала Джулия Тернер.

Фрагмент судна сохранился в хорошем состоянии, поскольку он годами лежал в песке. Эксперты также считают, что сначала весь корабль был обшит медью, ее остатки обнаружили на дереве. Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. Ученые планируют исследовать собранные материалы и воспроизвести 3D-модель корабля.

Смотрите видео с места находки обломков корабля: