16:52
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-7°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

На побережье США нашли загадочное морское существо, похожее на Лохнесское чудовище: фото

693 Читати новину українською
Лохнесское чудовище
Лохнесское чудовище / Getty images

Странное морское существо нашли мертвым на берегу острова Сент-Симон, штат Джорджия. Загадочную находку уже сравнили с Лохнесским чудовищем.

На мертвое существо наткнулся американец Джефф Уоррен во время отдыха с сыном в Уольф-айлендском заповеднике, сообщает The Daily Mail.

По словам мужчины, животное неподвижно лежало на пляже, а на теле виднелись ранения и кровь. Загадочное существо имело длинную шею и маленькую голову. В то же время продолговатое тело морского животного чем-то напоминало известное всем Лохнесское чудовище, однако его размеры были в разы меньше.

Читайте также: Гигантская китовая акула подплыла под катер с туристами: невероятные фото

Такие необычные формы существа уже натолкнули ученых на сравнение с вымершими рептилиями – плезиозаврами. Кроме этого, директор Национальной службы дикой природы США Дэн Аше отметил, что иногда акулы при разложении могут иметь такую ​​форму, поэтому не стоит бить тревогу.

Сейчас фото загадочного существа активно обсуждают в социальных сетях. Люди сравнивают морское животное с монстром, который, по легендам, жил в реке Альтамаха. Однако скептики заверили, что эта морское существо может быть обычным муляжом, который кто-то подбросил, чтобы пошутить в канун 1 апреля.

Загадочное существо на побережье США

Внимание! Видео содержит кадры насилия!

Теги: LifeStyle Новости США наука мир животных
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко назвала всего одно условие, при котором бы не подорвала Верховную Раду
сегодня, 16:24 Савченко назвала всего одно условие, при котором бы не подорвала Верховную Раду
273
Расследование убийства российского бизнесмена в Лондоне: полиция сообщила новые детали
сегодня, 16:03 Расследование убийства российского бизнесмена в Лондоне: полиция сообщила новые детали
262
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук