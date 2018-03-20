На побережье США нашли загадочное морское существо, похожее на Лохнесское чудовище: фото
Странное морское существо нашли мертвым на берегу острова Сент-Симон, штат Джорджия. Загадочную находку уже сравнили с Лохнесским чудовищем.
На мертвое существо наткнулся американец Джефф Уоррен во время отдыха с сыном в Уольф-айлендском заповеднике, сообщает The Daily Mail.
По словам мужчины, животное неподвижно лежало на пляже, а на теле виднелись ранения и кровь. Загадочное существо имело длинную шею и маленькую голову. В то же время продолговатое тело морского животного чем-то напоминало известное всем Лохнесское чудовище, однако его размеры были в разы меньше.
Читайте также: Гигантская китовая акула подплыла под катер с туристами: невероятные фото
Такие необычные формы существа уже натолкнули ученых на сравнение с вымершими рептилиями – плезиозаврами. Кроме этого, директор Национальной службы дикой природы США Дэн Аше отметил, что иногда акулы при разложении могут иметь такую форму, поэтому не стоит бить тревогу.
Сейчас фото загадочного существа активно обсуждают в социальных сетях. Люди сравнивают морское животное с монстром, который, по легендам, жил в реке Альтамаха. Однако скептики заверили, что эта морское существо может быть обычным муляжом, который кто-то подбросил, чтобы пошутить в канун 1 апреля.
Загадочное существо на побережье США
Внимание! Видео содержит кадры насилия!