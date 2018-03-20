На побережье США нашли загадочное морское существо, похожее на Лохнесское чудовище: фото

Странное морское существо нашли мертвым на берегу острова Сент-Симон, штат Джорджия. Загадочную находку уже сравнили с Лохнесским чудовищем.

На мертвое существо наткнулся американец Джефф Уоррен во время отдыха с сыном в Уольф-айлендском заповеднике, сообщает The Daily Mail.

По словам мужчины, животное неподвижно лежало на пляже, а на теле виднелись ранения и кровь. Загадочное существо имело длинную шею и маленькую голову. В то же время продолговатое тело морского животного чем-то напоминало известное всем Лохнесское чудовище, однако его размеры были в разы меньше.

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Такие необычные формы существа уже натолкнули ученых на сравнение с вымершими рептилиями – плезиозаврами. Кроме этого, директор Национальной службы дикой природы США Дэн Аше отметил, что иногда акулы при разложении могут иметь такую ​​форму, поэтому не стоит бить тревогу.

Сейчас фото загадочного существа активно обсуждают в социальных сетях. Люди сравнивают морское животное с монстром, который, по легендам, жил в реке Альтамаха. Однако скептики заверили, что эта морское существо может быть обычным муляжом, который кто-то подбросил, чтобы пошутить в канун 1 апреля.

Загадочное существо на побережье США

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