На побережье в Черноморске нашли два заряженных гранатомета: фото и видео
В Черноморске, что в Одесской области, в людной части на морском побережье нашли два гранатомета РПГ-18. Опасную находку обнаружили неподалеку 114-го причала.
Эту информацию 24 канала подтвердилу заместитель руководителя пресс-службы Нацполиции в Одесской области Светлана Белецкая.
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По ее словам, правоохранители сейчас проводят процедуру уничтожения оружия.
Откуда на побережье появились гранатометы, кому они принадлежат и почему оказались в людном месте – полиция выясняет.
Источник: 24 канал
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