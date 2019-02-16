На побережье в Черноморске нашли два заряженных гранатомета: фото и видео

В Черноморске, что в Одесской области, в людной части на морском побережье нашли два гранатомета РПГ-18. Опасную находку обнаружили неподалеку 114-го причала.

Эту информацию 24 канала подтвердилу заместитель руководителя пресс-службы Нацполиции в Одесской области Светлана Белецкая. Читайте также: На Львовщине задержали влиятельного наркодилера, который возил психотропы из Европы: фото По ее словам, правоохранители сейчас проводят процедуру уничтожения оружия. Откуда на побережье появились гранатометы, кому они принадлежат и почему оказались в людном месте – полиция выясняет. Опубліковано Vasil Bugaychuk Субота, 16 лютого 2019 р.