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      На побережье в Черноморске нашли два заряженных гранатомета: фото и видео

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      Гранатометы нашли на побережье Черноморска
      Гранатометы нашли на побережье Черноморска / 24 канал

      В Черноморске, что в Одесской области, в людной части на морском побережье нашли два гранатомета РПГ-18. Опасную находку обнаружили неподалеку 114-го причала.

      Эту информацию 24 канала подтвердилу заместитель руководителя пресс-службы Нацполиции в Одесской области Светлана Белецкая.

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      По ее словам, правоохранители сейчас проводят процедуру уничтожения оружия.

      Откуда на побережье появились гранатометы, кому они принадлежат и почему оказались в людном месте – полиция выясняет.

       

      Опубліковано Vasil Bugaychuk Субота, 16 лютого 2019 р.
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      Теги: Новости Украины Оружие Полиция Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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