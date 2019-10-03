На поддержку гривны НБУ потратил 200 миллионов долларов

Национальный банк потратил 200 миллионов долларов на этой неделе для сглаживания временных колебаний курса валют. В НБУ говорят, что эти колебания обусловлены, прежде всего, психологическими факторами.

Предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее несколько вырос, сообщили агентству Интерфакс-Украина в Нацбанке. Однако причина таких колебаний – не новые фундаментальные факторы, а чисто психологические.

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В НБУ также заверили, что государство имеет достаточно международных резервов для поддержания гривны. В последние месяцы размер этих резервов колеблется в пределах 21-22 миллионов долларов.

Колебание курса является реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия, и происходит обратный тренд,

– рассказали в Нацбанке.

В НБУ также сообщили, что в сентябре ситуация на валютном рынке была благоприятной. И это позволило пополнить международные резервы Украины на 930 миллионов долларов благодаря покупке валюты. При этом курс гривни с начала года укрепился более чем на 10%.

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