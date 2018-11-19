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      На поединках Ломаченко и Гвоздика будет присутствовать звездный гость

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      Александр Усик с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком
      Александр Усик с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) посетит следующие бои Александра Гвоздика (15-0, 11) и Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

      Об этом ESPN рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

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      Сначала Усик 1 декабря побывает на поединке Гвоздик – Стивенсон в Квебеке, Канада, за пояс полноценного чемпиона WBC в полутяжелом весе, после чего прилетит в Нью-Йорк, США, на бой Ломаченко – Педраса. На кону встречи 8 декабря будет стоять пояс WBA и WBO в легком весе.

      Напомним, что Усик одержал победу над Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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      Теги: Спорт Александр Гвоздик Василий Ломаченко Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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