На поединках Ломаченко и Гвоздика будет присутствовать звездный гость

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) посетит следующие бои Александра Гвоздика (15-0, 11) и Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

Об этом ESPN рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

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Сначала Усик 1 декабря побывает на поединке Гвоздик – Стивенсон в Квебеке, Канада, за пояс полноценного чемпиона WBC в полутяжелом весе, после чего прилетит в Нью-Йорк, США, на бой Ломаченко – Педраса. На кону встречи 8 декабря будет стоять пояс WBA и WBO в легком весе.

Напомним, что Усик одержал победу над Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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