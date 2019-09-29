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      На полицейского в Кривом Роге наехали и сломали ногу

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      На полицейского наехали в Кривом Роге
      На полицейского наехали в Кривом Роге / НПУ

      32-летний мужчина, житель Кривого Рога, может потерять свободу на пять лет – за нанесение телесных повреждений полицейскому.

      Инцидент произошел утром 27 сентября на территории Саксаганского района Кривого Рога. Началось все с обычной остановки автомобиля патрульными за нарушение правил дорожного движения, сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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      Но после остановки в салоне авто полицейские увидели оружие – пистолет и пневматическое ружье. Поэтому немедленно попросили водителя заглушить двигатель. Тот вместо этого резко сорвался с места и переехал ногу полицейскому. У правоохранителя диагностировали перелом голени.

      К счастью, побег злоумышленнику не удался – он не справился с управлением и врезался в дерево. Полицейские немедленно его задержали. Оказалось, что это ранее судимый местный житель.

      Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье об "угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на 5 лет.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Кривого Рога Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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