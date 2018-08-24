14:52
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

На политику – мораторий, – Вакарчук перед концертом на НСК "Олимпийский" в Киеве

764 Читати новину українською
Святослав Вакарчук заявил, что его концерт в Киеве будет без политики
Святослав Вакарчук заявил, что его концерт в Киеве будет без политики / 24 канал

Фронтмен группы "Океан Эльзы" заявил, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве хотя и происходит в День Независимости, однако будет без политики, поскольку на нее – мораторий. А относительно избрания даты, он заметил, они специально ничего не планировали.

Об этом он заявил перед концертом на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Читайте также: Вакарчук с важными словами обратился к украинцам на День Независимости

По его словам, они специально не планировали ни дату, ни само мероприятие.

"Так просто получилось, что сейчас мы – в Киеве, дальше будет Днепр", – отметил Вакарчук.

Также он отметил, что этот концерт является особенным и на нем, что важно, будет много военных.

"Но на политические темы говорить не будем – мораторий", – заявил музыкант.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук заявлял, что на концерте на НСК "Олимпийский" будет много сюрпризов.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Новости культуры Новости Киева Святослав Вакарчук Океан Эльзы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 24 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото
 28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)
 9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"
 2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-2018
 11 ноября 2016 , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук