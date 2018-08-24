На политику – мораторий, – Вакарчук перед концертом на НСК "Олимпийский" в Киеве

Фронтмен группы "Океан Эльзы" заявил, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве хотя и происходит в День Независимости, однако будет без политики, поскольку на нее – мораторий. А относительно избрания даты, он заметил, они специально ничего не планировали.

Об этом он заявил перед концертом на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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По его словам, они специально не планировали ни дату, ни само мероприятие.

"Так просто получилось, что сейчас мы – в Киеве, дальше будет Днепр", – отметил Вакарчук.

Также он отметил, что этот концерт является особенным и на нем, что важно, будет много военных.

"Но на политические темы говорить не будем – мораторий", – заявил музыкант.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук заявлял, что на концерте на НСК "Олимпийский" будет много сюрпризов.