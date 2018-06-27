На Полтавщине полиция разыскивает преступника, который сбежал прямо из зала суда: фото

На Полтавщине полиция разыскивает вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда.

Как информирует пресс-служба полиции области, разыскивается 40-летний Виталий Суржан.

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Его судили по нескольким статьям – бандитизм, разбой, незаконное обращение с оружием и завладение транспортным средством.

Полиция обнародовала фото злоумышленника. Сообщается, что он сбежал из зала Миргородского районного суда и может быть вооружен.

На Полтавщине преступник сбежал прямо из зала суда

По предварительной информации, осужденный может передвигаться на Audi A6 серебристого цвета на иностранных номерах.

Правоохранители просят, если вы видели этого человека или вам известны другие обстоятельства, связанные с этим событием, незамедлительно информировать полицию по телефонам: (0532)51-77-02 (ч/ч ГУНП в Полтавской области), (0532) 51-76-72 (ситуационный центр ГУНП в Полтавской области), факс (0532) 56-77-24.