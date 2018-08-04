На Полтавщине в доме взорвался газовый баллон: здание полностью разрушено, люди в больнице
На Полтавщине в частном доме произошел взрыв газового баллона. В результате чрезвычайной ситуации ожоги получили четверо людей.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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"В субботу, 4 августа, в 09:00 часов в селе Зуевке, Миргородского района, в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, в результате которого получили ожоги четверо людей", – говорится в сообщении спасателей.
В результате взрыва разрушен дом. Пострадавшие госпитализированы в Миргородскую ЦРБ.
Источник: 24 Канал
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