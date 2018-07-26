На Полтавщине во время непогоды на семью упало дерево, а в мужчину попала молния

В среду, 25 июля, в Кременчуге Полтавской области во время урагана на родителей с двухлетним ребенком упало дерево, когда они были на детской площадке. Также в этот день произошел еще один инцидент в Полтавском районе – в мужчину попала молния.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА. Читайте также: Супрун напомнила, как нужно вести себя в сильный дождь По информации ОГА, отца, мать и двухлетнего ребенка госпитализировали. Их состояние удовлетворительное. Другой случай произошел в Полтавском районе – в мужчину ударила молния. 25.07.2018 года во 2-й городской клинической больнице г. Полтавы с диагнозом: термические ожоги 1-й степени передней стенки грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма госпитализирован гражданин Д. 1964 года рождения, житель Подольского района. Полтавы. Травмы потерпевшим получены в результате удара молнии в с. Давыдовка Полтавского района,

– сообщили в Полтавской ОГА.