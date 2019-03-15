На полу были сотни использованных гильз, – очевидцы о смертельной стрельбе в Новой Зеландии

В новозеландском городе Крайстчерч 15 марта произошла смертельная стрельба в двух мечетях. Вооруженное нападение устроил 28-летний уроженец Австралии с ультраправыми взглядами, который называет себя Брентоном Таррантом. Вместе с 3 подельниками он устроил кровавую бойню и транслировал массовый расстрел в сети.

Люди, которые спаслись во время бойни в мечетях, рассказывают, как все происходило. Так, Фарид Ахмед, которому удалось выбраться из кровавого побоища рассказал BBC, что один из нападавших добивал своих жертв и старался не оставлять никого в живых.

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Я слышал выстрелы один за другим. Это продолжалось где-то минут 6, а может и дольше. Стрелок не собирался оставлять кого-нибудь в живых: он добивал всех, кто, по его мнению, еще был жив. Я видел на полу мечети несколько сотен использованных гильз,

– рассказал он.

Еще один человек, который попросил не называть его имя, рассказал, что выстрелы начались еще на входе в мечеть.

"Я услышал первый очень громкий выстрел, а когда раздался второй, я начал быстро бежать. В мечети многие сидели на полу. Стреляли у входа, я выбежал и скрылся за мечетью", – сказал мужчина.



Очевидцы трагедии вблизи места массовой бойни

Во время ужасного теракта очевидец Карл Помаре как раз проезжал мимо мечети с коллегой. Первое, что он увидел – то, как люди отчаянно бегут от мечети.

"Уже в следующую секунду произошел молниеносный расстрел. Эти люди были сбиты... Я видел, как им в спины попадают, и они падают на землю", – рассказал он.

Помаре и его коллега с помощью собственного автомобиля и еще нескольких создали своеобразную "границу" – забор и начали помогать жертвам. "Скорые" попросту не могли добраться до места событий, потому что территории рядом были перекрыты полицией.

Мы старались не дать этим людям умереть до приезда врачей. Люди умоляли о помощи. На руках у моего коллеги умер человек. Это все напоминало бойню...

– добавил Помары.

Еще один очевидец теракта Нур Хамза рассказал Nzherald, что видел горы трупов, когда вооруженная полиция начала штурм мечети.

Видео с места теракта в Новой Зеландии, которое снял нападающий – 18+:

"Это катастрофа для Новой Зеландии. Черный день", – сказал Хамза, вся его одежда была в крови: мужчина помогал раненым.

Афганский беженец, которому удалось выжить в центральной мечети в Крайстчерче, рассказал, что был на волосок от смерти. Он добавил, что был вместе с 300 другими верующими, когда появился стрелок.



На карте города Кристчарч обозначены две мечети, где произошли ужасные расстрелы

"Он начал стрелять с нашей стороны комнаты, и я лег на пол, когда пуля задела мою голову. Если бы пуля прошла на несколько сантиметров ниже, я был бы мертв. Затем он начал стрелять с другой стороны комнаты, и я перескочил через людей к дверям", – добавил мужчина.

Новая Зеландия – земля, которую до сих пор не трогала проблема терроризма, однако 15 марта – стало днем, когда все изменилось.

Здесь, например, даже сейчас на местные авиалинии можно сесть без документов, проверки или прохождения металлоискателя, как на автобус. Терактов в Новой Зеландии никогда не было. Люди здесь жили очень мирно, а сейчас этот мир закончился,

– рассказал житель Крайстчерча Александр Симо.

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?​

15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч неизвестные устроили стрельбу. В результате погибло по меньшей мере 49 человек, еще 48 человек получили ранения, десятки – в больницах.



После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. В это время в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Нападавших было 4. Один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант.



Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".