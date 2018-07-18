На популярном курорте туристы рискуют подхватить опасную инфекцию

На Канарских островах туристы рискуют подхватить устойчивые к антибиотикам бактерии, которые могут спровоцировать инфекции крови, менингит и пневмонию.

Подхватить бактерии можно прежде всего в больницах курортных островов, передает ТСН. Так, на острове Гран-Канария уже 13 туристов подхватили опасные бактерии, которые могут угрожать жизни. Все больные – жители Швеции и Финляндии.

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В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) отдыхающих предупреждают, что туристы могут эту инфекцию привезти домой и распространить бактерии в своей стране.

Возбудитель инфекции Klebsiella pneumoniae устойчив к большинству антибиотиков, что значительно усложняет лечение. Что удивительно, распространенное место распространения болезни – медицинские учреждения Гран-Канарии: шесть из тринадцати пациентов посещали одну и ту же клинику.

Бактерия может вызвать серьезные осложнения, если вдохнуть ее – это может спровоцирует пневмонию, а если инфекция попадет в организм через кровь, произойдет заражение.

По данным ECDC, Канарские острова ежегодно посещают около 15 миллионов туристов.

К слову, по состоянию на 16 июля с начала года в Украине от ботулизма умерли пять человек, в общем опасной инфекцией уже заболели 65 человек.

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