На популярном курорте в Египте загадочно умер ресторатор из Украины

11 мая во время отдыха на известном курорте Шарм-эль-Шейх в Египте при загадочных обстоятельствах погиб киевский ресторатор Валерий Петров.

Об этом сообщила подруга Петрова певица Алла Медведева, передает "Обозреватель".

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Два наших друга, ювелир Армандо Шадон и ресторатор Валерий Петров, поехали отдыхать в Египет. 11 мая, как всегда, они пошли на пляж. Армандо рассказал, что когда Валера вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка. Уже через минуту ему стало плохо, он упал... Его отвезли в больницу, пытались какую-то помощь оказать - но ничего не смогли сделать. Валера умер,

– рассказала женщина.

Медведева отметила, что несмотря на то, что уже прошло трое суток после гибели ресторатора, его друзья и близкие до сих пор не знают причины смерти. Кроме того, они все эти дни добивались разрешения на перевозку тела в Украину и сейчас собирают для этого деньги.

"Боялись, чтобы все не затянулось и там не начался Рамадан, потому что тогда вообще сделать это было бы проблематично. Подключили всех друзей публичных, донимали консула, потому что все эти три дня в консульстве ничего не делали. Говорили: нужно, чтобы родственники обратились письменно. Ну а если у человека нет родственников? Или он с ними не общается? Хорошо хоть, там, на месте, был наш общий друг, он там всех дергал. И после того, как мы пригрозили подключить СМИ – в консульстве наконец зашевелились", – добавила певица.

Как отметила подруга ресторатора, Петров не имел никаких жалоб на здоровье.

"Абсолютно здоровый человек умирает в чужой стране. И они должны были максимально оперативно все сделать! Знаете, я почему-то уверена, что был бы на месте Валеры какой-то европеец или американец – так бы и было. Это нас почему-то считают повсюду "вторым сортом", – возмутилась Медведева.