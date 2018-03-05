На пороге экологической катастрофы: в Черкассах почти неделю не вывозят мусор

В Черкассах почти неделю не вывозят отходы. Баки переполнены, а в них лежат кучи пакетов и мешков с мусором. Экологи обеспокоены тем, что из-за потепления отходы разлагаются и становятся опасными для людей.

В горсовете говорят, что у городской службы чистоты собственной техники для вывоза мусора нет, работает субподрядчик. Однако на прошлой неделе его мусоровозы вышли из строя и вместо 7 работал 1, сейчас на линию вышли 3.

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Однако технику быстро не отремонтировали еще и потому, что Черкассы задолжали подрядчику более миллиона гривен.

Из-за несовершенства законодательства и сложности перечисления средств субсидий, которые государство должно перечислять в бюджет, мы пока в полной мере не можем погасить задолженность перед этим субподрядчиком,

– отметил заместитель городского головы Черкасс Юрий Ботнарь.

В городском совете обещают убрать все мусорные завалы до конца недели. Для этого бкдкт арендовать грузовики и погрузчики с ковшами у местных предпринимателей.

С 1 января 2018 года вступила в силу статья 32 Закона Украины "Об отходах", по которой запрещено захоронение непереработанных бытовых отходов. Согласно закону, за несортированные отходы предусмотрено административная ответственность, а именно штраф от 300 до почти 1,5 тысячи гривен