На пороге войны, – глава МИД Ирана рассказал о ситуации после убийства Сулеймани

После решения американского лидера Дональда Трампа ликвидировать иранского командующего Касема Сулеймани Иран и Соединенные Штаты стояли на пороге войны.

Действия США привели очень близко к краю пропасти, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе в интервью NBC News.

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Он подчеркнул, что "страны были очень близки к войне"

К сожалению, Соединенные Штаты, основываясь на дезинформации, выступая невежественное и высокомерно, сконцентрировались на курсе, который привел регион очень близко к краю пропасти,

– сказал Зарифе.

Иранский политик сообщил, что в разгар кризиса в январе после ликвидации Сулеймани госсекретарь США Майк Помпео написал Ирану "крайне неуместное письмо". По его словам, Иран дал на него четкий ответ. Зарифе пояснил, что письмо Помпео содержало "угрозы". Он также добавил, что не будет повторять написанное, потому что это ниже его достоинства.

"Пусть он (Помпео – 24 канал) сам скажет, что написал в этом письме", – сказал глава иранского МИД.

На вопрос о риске непреднамеренной войны Зарифе ответил, что "Соединенные Штаты нанесли удар не в том месте, не в то время, и это имеет последствия".

Но мы, как и Соединенные Штаты, не можем контролировать последствия. Я имею в виду, что люди несут ответственность за последствия своих действий, и я думаю, что те, кто все инициировал, должны отступить,

– добавил иранский политик.

Конфликт между Ираном и США: с чего все началось

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

С генералом Сулеймани прощались в Ираке, в Багдаде, а впоследствии и в столице Ирана – Тегеране. По данным СМИ, на последней процессии присутствовали больше миллиона иранцев.

Похоронили же военного в Иране – в его родном городе Кермане. Во время церемонии прощания произошла страшная давка, в результате которой погибли 56 человек.

Власти Ирана пообещали отомстить. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".

8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке – эта атака была не единственной. Тогда иранские власти заявляли об около 80 погибших, однако Трамп в своем обращении к нации заявил, что не пострадал ни один американец.

В день обстрела американских баз, 8 января, в Иране сбили ракетами украинский самолет МАУ. Погибли все 176 человек – пассажиры и члены экипажа. Среди них – 11 украинцев.