На пособие по безработице в Украине выделили 6 миллиардов гривен

Кабмин выделил на пособие по безработице почти 1,3 миллиарда гривен, на компенсацию расходов на зарплаты для малого и среднего бизнеса – более 4,7 миллиарда. В общем Фонду соцстрахования выделено 6 миллиардов гривен на пособие по безработице.

О выделении денег на пособие по безработице сообщила пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

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Выделенные правительством деньги пойдут на выплату:

пособия по безработице – 1,277 миллиарда гривен;

повышения минимальной помощи по безработице с 650 до 1000 гривен;

помощи уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше 91 дня;

всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого как было раньше;

помощи по частичной безработице – 4,723 миллиарда гривен;

выплаты малому и среднему бизнесу для покрытия расходов на зарплату работникам, которым сократили рабочее время во время карантина.

Эти деньги позволят решить 2 ключевых цели, отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Первая (цель) – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места,

– пояснил министр.

Заметим, что с 13 по 17 апреля количество зарегистрированных в Украине безработных выросло на 29,9 тысячи человек – до 411 тысяч. То есть каждый день в Украине регистрировали до 6 тысяч безработных.

Как получить пособие по безработице во время карантина

Нужно заполнить два заявления – о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице. Их можно прислать на электронную почту центра занятости или отнести в центр и положить в ящик для корреспонденции.

Впоследствии карьерный советник свяжется с вами для уточнения информации.

Важно знать, что во время карантина выплата помощи происходит без личного посещения центра.

Кроме того, во время карантина статус безработного предоставляется сразу же после подачи заявления.

Заметим, что на период карантина минимальный размер пособия по безработицы вырос с 650 гривен до 1000 гривен.



Влияние карантина на финансы украинцев / Инфографика 24 канала