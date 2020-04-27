14:09
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      На пособие по безработице в Украине выделили 6 миллиардов гривен

      - Читати новину українською
      На допомогу по безробіттю в Україніуряд виділив 6 мільярдів гривень
      На пособие по безработице в Украине правительство выделило 6 миллиардов гривен / zoda.gov.ua

      Кабмин выделил на пособие по безработице почти 1,3 миллиарда гривен, на компенсацию расходов на зарплаты для малого и среднего бизнеса – более 4,7 миллиарда. В общем Фонду соцстрахования выделено 6 миллиардов гривен на пособие по безработице.

      О выделении денег на пособие по безработице сообщила пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

      Полезно Отныне украинцы могут оформить пособие по безработице онлайн

      Выделенные правительством деньги пойдут на выплату:

      • пособия по безработице – 1,277 миллиарда гривен;
      • повышения минимальной помощи по безработице с 650 до 1000 гривен;
      • помощи уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше 91 дня;
      • всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого как было раньше;
      • помощи по частичной безработице – 4,723 миллиарда гривен;
      • выплаты малому и среднему бизнесу для покрытия расходов на зарплату работникам, которым сократили рабочее время во время карантина.

      Эти деньги позволят решить 2 ключевых цели, отметил министр экономики Игорь Петрашко.

      Первая (цель) – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места,
      – пояснил министр.

      Заметим, что с 13 по 17 апреля количество зарегистрированных в Украине безработных выросло на 29,9 тысячи человек – до 411 тысяч. То есть каждый день в Украине регистрировали до 6 тысяч безработных.

      Как получить пособие по безработице во время карантина

      • Нужно заполнить два заявления – о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице. Их можно прислать на электронную почту центра занятости или отнести в центр и положить в ящик для корреспонденции.
      • Впоследствии карьерный советник свяжется с вами для уточнения информации.
      • Важно знать, что во время карантина выплата помощи происходит без личного посещения центра.
      • Кроме того, во время карантина статус безработного предоставляется сразу же после подачи заявления.
      • Заметим, что на период карантина минимальный размер пособия по безработицы вырос с 650 гривен до 1000 гривен.

      карантин в Україні вплив на економіку фінанси
      Влияние карантина на финансы украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Игорь Петрашко Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины Зарплата Деньги Работа Безработица
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Вирішальний бій за Саакашвілі, або Слуги проти Офісу президента
      сегодня , 14:06 Вирішальний бій за Саакашвілі, або Слуги проти Офісу президента
      Юрій Бутусов
      Конец эпохи карантина, или Как продать козу
      сегодня , 11:50 Конец эпохи карантина, или Как продать козу
      Михайло Дубинянський