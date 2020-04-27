На пособие по безработице в Украине выделили 6 миллиардов гривен
Кабмин выделил на пособие по безработице почти 1,3 миллиарда гривен, на компенсацию расходов на зарплаты для малого и среднего бизнеса – более 4,7 миллиарда. В общем Фонду соцстрахования выделено 6 миллиардов гривен на пособие по безработице.
О выделении денег на пособие по безработице сообщила пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
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Выделенные правительством деньги пойдут на выплату:
- пособия по безработице – 1,277 миллиарда гривен;
- повышения минимальной помощи по безработице с 650 до 1000 гривен;
- помощи уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше 91 дня;
- всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого как было раньше;
- помощи по частичной безработице – 4,723 миллиарда гривен;
- выплаты малому и среднему бизнесу для покрытия расходов на зарплату работникам, которым сократили рабочее время во время карантина.
Эти деньги позволят решить 2 ключевых цели, отметил министр экономики Игорь Петрашко.
Первая (цель) – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места,
– пояснил министр.
Заметим, что с 13 по 17 апреля количество зарегистрированных в Украине безработных выросло на 29,9 тысячи человек – до 411 тысяч. То есть каждый день в Украине регистрировали до 6 тысяч безработных.
Как получить пособие по безработице во время карантина
- Нужно заполнить два заявления – о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице. Их можно прислать на электронную почту центра занятости или отнести в центр и положить в ящик для корреспонденции.
- Впоследствии карьерный советник свяжется с вами для уточнения информации.
- Важно знать, что во время карантина выплата помощи происходит без личного посещения центра.
- Кроме того, во время карантина статус безработного предоставляется сразу же после подачи заявления.
- Заметим, что на период карантина минимальный размер пособия по безработицы вырос с 650 гривен до 1000 гривен.
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