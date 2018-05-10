На Позняках в Киеве ограничат движение транспорта на полтора года

В Киеве в районе Позняков с 1 июня 2018 ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией электрической подстанции "Позняки" и строительством транзита ТЭЦ-5 Позняки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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С 1 июня текущего года до 30 ноября 2019 года, сроком на 18 месяцев, будет ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улицах Здолбуновской и Припятской.

"Публичному акционерному обществу "Киевэнерго" поручено согласовать в управлении патрульной полиции в г. Киеве Департаменту патрульной полиции и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период строительных работ, а также обеспечить в настоящее время свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств. После завершения работ к 30 ноября 2019 году общество также должно восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия", – говорится в сообщении.