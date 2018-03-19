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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

На практике не будет никаких действий, – эксперт о заявлениях Запада касаемо выборов в Крыму

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Сначала надо было бы разорвать дипотношения с Россией
Сначала надо было бы разорвать дипотношения с Россией / radiosvoboda.org

Заявления Запада о непризнании выборов президента РФ в аннексированном Крыму – политическая декларация и позиция. Не понятно, какие это будет иметь практические последствия. Для Украины есть два сценария.

Об этом сайту "24" рассказал глава правления "Майдана Иностранных Дел" Богдан Яременко.

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По его словам, с точки зрения ЕС – это продолжение политики непризнания оккупации Крыма. На практике не будет никаких действий. Этого, считает дипломат, наверное, маловато для Украины. Но такого вопроса не было бы, если бы Украина в свое время разорвала дипломатические отношения с РФ.

Теперь Украине надо или заявить о непризнании выборов в Крыму, но признавать и продолжать сотрудничество с новоизбранным президентом Путиным. Или заявить о непризнании выборов в Крыму и легитимности Путина. Оба сценария не лучшие для Украины. Первый – расписаться в собственной беззубости, отсутствии видения, как действовать в отношении оккупации Крыма. По сути, согласие, что Путин де-факто руководит Крымом. Второй осложнит проведение переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе,
– подчеркнул Богдан Яременко.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%. Согласно предварительным данным ЦИК России, больше всего голосов на полуострове получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин – 91,7%, а в Севастополе этот показатель составляет 92%.

Украина не признает результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов. В Евросоюзе также заявили, что не признают результаты выборов президента России в аннексированном Крыму.

Теги: Выборы в России 2018 Владимир Путин Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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