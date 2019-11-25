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      На право вето слід накласти вето, або Чому необхідно реформувати Раду Безпеки ООН

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      Реформувати Раду Безпеки ООН потрібно / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні в Генеральній Асамблеї ООН обговорюється реформування Ради Безпеки. Цей орган відповідає за підтримання міжнародного миру і безпеки.

      Водночас, постійні члени – Китай, Франція, РФ, Велика Британія та США – мають право блокувати будь-які рішення через вето. Виняткове право, отримане за підсумками перемоги в Другій світовій війні.

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      За статистикою (дані 1946-2017 рр.), найбільшу кількість разів накладали вето СРСР/РФ – 107, США – 79, Велика Британія – 29, Франція – 16, Китай – 11. Реформу Радбезу обговорюють вже близько 30 років!

      На сьогодні основні позиції можна звести до таких:

      • Позиція "четвірки" або "країн-аспірантів на постійне членство в Раді Безпеки" (Бразилія, Індія, Німеччина, Японія), яка передбачає розширення Радбезу з нинішніх 15 до 25 членів шляхом включення шести нових постійних членів і чотирьох непостійних членів.
      • "Африканська ініціатива", головною відмінністю якої від моделі "четвірки" є закріплення за новими постійними членами права вето, а також двох додаткових постійних і п'яти непостійних місць для Африки.
      • Пропозиція руху "Об'єднуючись заради консенсусу" (входять регіональні конкуренти країн-аспірантів — Італія, Пакистан, Іспанія, Аргентина, Мексика, Канада та ін.), яка говорить про створення десяти додаткових "непостійних/напівпостійних" місць.

      Україна виступає за розширення представництва групи східноєвропейських держав шляхом збільшення місць непостійних членів з 1 до 2. Зараз в Радбезі від нашого регіону Польща. З наступного року буде Естонія. Без реформування інституту вето будь-яка реформа Ради Безпеки не буде неповноцінною. Зловживання правом вето доволі часто призводить до паралізації роботи РБ.

      Саме тому наша держава підтримує ініціативу про добровільне зобов'язання представників "постійної п'ятірки" Ради Безпеки щодо відмови від використання вето у випадках масових злодіянь.

      Ми також приєдналися до Кодексу поведінки щодо дій Ради Безпеки ООН у питаннях геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

      Ідей багато, але прогресу мало.

      Без готовності постійних членів змінювати правила гри процес реформування Радбезу може тривати ще не одне десятиліття.

      Автор: Олег Ніколенко
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации ООН Генассамблея ООН
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