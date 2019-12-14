На праздники Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда "четырех столиц"
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда "Киев – Минск – Вильнюс – Рига". В частности, по два дополнительных поезда будут курсировать в направлении Риги и Киева.
Дополнительные поезда назначены из-за ощутимого увеличения спроса в период зимних праздников, сообщает Укрзализныця.
Интересно: Укрзализныця планирует продавать билеты со скидкой во время раннего заказа: детали
Когда будут ехать дополнительные поезда:
"Киев – Рига" – 22 и 26 декабря;
"Рига – Киев" – 23 и 27 декабря.
Что известно о поезде "четырех столиц"?Он курсирует с 28 сентября 2018 года. В каждом из направлений поезд ездит раз в четыре дня. За год им воспользовались более 36 тысяч пассажиров.
Маршрут поезда "четырех столиц" / карта от Укрзализныци