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      На праздники Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда "четырех столиц"

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      Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники / Фото: УЗ

      Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда "Киев – Минск – Вильнюс – Рига". В частности, по два дополнительных поезда будут курсировать в направлении Риги и Киева.

      Дополнительные поезда назначены из-за ощутимого увеличения спроса в период зимних праздников, сообщает Укрзализныця.

      Интересно: Укрзализныця планирует продавать билеты со скидкой во время раннего заказа: детали

      Когда будут ехать дополнительные поезда:

      "Киев – Рига" – 22 и 26 декабря;

      "Рига – Киев" – 23 и 27 декабря.

      Что известно о поезде "четырех столиц"?Он курсирует с 28 сентября 2018 года. В каждом из направлений поезд ездит раз в четыре дня. За год им воспользовались более 36 тысяч пассажиров.


      Маршрут поезда "четырех столиц" / карта от Укрзализныци

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Беларуси Литва Рождество Латвия Укрзализниця
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