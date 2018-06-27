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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

На Прикарпатье мужчина задушил свою жену за то, что назвала его "москалем" и защищала Савченко

160 Читати новину українською
На Прикарпатье мужчина задушил свою жену за то, что назвала его "москалем" и защищала Савченко
/ Иллюстративное фото

На Прикарпатье мужчина лишил жизни свою жену за то, что она во время ссоры назвала его "москалем" и защищала народного депутата Надежду Савченко,

Об этом пишет местное издание Курс.

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Долинский районный суд 21 июня вынес приговор 69-летнему мужчине, который 12 марта 2018 года в селе Новичка Долинского района задушил 79-летнюю женщину и несколько дней прятал тело под ковром,
– говорится в сообщении издания.

Как объяснил мужчина на суде, в тот день он должен был ехать в районный центр – Долину – купить зерно для домашнего скота, но ему помешал снег. Позже супруги сели пить чай на кухне. По радио шла передача о Надежде Савченко. Из-за нее и вспыхнула ссора.

Пенсионер сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма и назвала "москалем", напомнив, что его мать является россиянкой по национальности. Во время ссоры женщина плюнула мужчине в лицо. Тот ее ударил, схватил веревку и начал душить.

После того как женщина перестала дышать, мужчина попытался вернуть ее к жизни искусственным дыханием, но все было бесполезно. Тогда мужчина вынес ее тело в отдельную комнату и накрыл ковриком. После этого отключил телефон убитой.

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Об исчезновении потерпевшей полиции сообщила соседка. В дом наведались правоохранители, и убийца показал им труп.

Результаты судебно-токсикологического исследования показали, что алкоголь или наркотические вещества подсудимый не употреблял.

Учитывая искреннее раскаяние, Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.

 

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
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